Gladbach: Eberl bestätigt Verbleib von Denis Zakaria erneut

Gladbachs Sportdirektor Max Eberl versichert erneut, dass in diesem Sommer keine Leistungsträger abgegeben werden.

Im Gegensatz zu den Vorjahren, wo immer wieder einige Stützen des Vereins diesen verliessen und zu grösseren und finanzkräftigeren Klubs wechselten, wird der Kader in diesem Jahr, zumindest was die Topspieler betrifft, zusammenbleiben. Die Teilnahme an der Champions League sichert dies trotz Coronakrise. “Diese Einnahme war nicht eingeplant, deswegen hilft uns das deutlich vermehrte Geld zur Sicherung des Klubs. Es ist das erste Mal, dass wir keinen unserer Eckpfeiler verkaufen werden und den Kader so zusammenhalten”, sagt Eberl gegenüber der “Westdeutschen Zeitung”.

Damit ist klar, dass etwa die beiden Schweizer Nationalspieler Denis Zakaria und Nico Elvedi, die Interesse diverser Topklubs geweckt haben, vorerst bleiben. Auch Matthias Ginter oder die französischen Torjäger Alassane Pléa und Marcus Thuram werden demnach in diesem Sommer keinen Transfer vollziehen.

psc 28 Juli, 2020 13:41