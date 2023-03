Jonas Omlin kehrt bei Gladbach ins Tor zurück

Der Schweizer Nati-Goalie Jonas Omlin hat seine Oberschenkelverletzung überwunden und wird am Freitagabend beim Heimspiel von Gladbach gegen Werder Bremen wohl wieder zwischen den Pfosten stehen.

Der 29-Jährige konnte am Mittwoch erstmals wieder mit der Mannschaft trainieren und ist auf Kurs Richtung Comeback. «Jonas Omlin ist unsere Nummer eins und wenn er die Einheit heute gut verkraftet und morgen das Abschlusstraining absolvieren kann, wird er am Freitagabend gegen Bremen beginnen – und danach sieht es aus», stellt Gladbach-Trainer Daniel Farke am Mittwoch auf einer Pressekonferenz klar.

Omlin verpasste wegen seiner Zerrung, die er bei der 0:4-Niederlage gegen Mainz 05 am 24. Februar erlitt, zuletzt zwei Spiele der Fohlen.

psc 15 März, 2023 14:02