Wechsel steht bevor: Embolo mit Monaco bereits einig

Breel Embolo steht bei Borussia Mönchengladbach vor dem Absprung. Der Schweizer Nati-Star soll sich mit der AS Monaco einig sein.

Künftig will Breel Embolo in Monaco stürmen. Nach Informationen von “Sky” hat sich der 25-Jährige mit den Monegassen bereits auf eine Zusammenarbeit verständigt. Aktuell geht es noch darum, dass sich Borussia Mönchengladbach und die AS Monaco hinsichtlich der Ablösesumme einig werden können. Den Fohlen winken wohl über 10 Mio. Euro für Embolo, dessen Vertrag am Niederrhein 2023 auslaufen würde.

Bereits zuvor hiess es, der Angreifer habe eine Vertragsverlängerung bei Borussia Mönchengladbach ausgeschlagen und würde einen Wechsel forcieren. Nun scheint es ihn in die französische Ligue 1 zu ziehen.

adk 12 Juli, 2022 09:11