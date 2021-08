Griechen-Klub will sich Steven Zuber krallen

Die Zukunft von Steven Zuber ist weiterhin ungewiss. Von Eintracht Frankfurt hat er längst die Freigabe für einen Wechsel erhalten. Sein Berater sagt, dass er bis Ende Monat wechseln wird. Wohin ist aber noch ungewiss. Jetzt klopft ein griechischer Verein an.

Wie dortige Medien berichten, will sich AEK Athen den Schweizer Nationalspieler unbedingt sichern. Zuber sei sogar der absolute Wunschspieler der Klubführung. Der 30-jährige Winterthurer konnte an der EM mit seinen Auftritten mit der Nati Werbung in eigener Sache machen. In Frankfurt baut man nicht wirklich auf den Rechtsfuss. In dieser Spielzeit kam er lediglich zu einem Kürzestauftritt im DFB-Pokal. Bereits in der vergangenen Saison spielte er unter dem damaligen Trainer Adi Hütter nur eine Nebenrolle. Sein Vertrag bei den Hessen läuft bis 2023. Ob er sich einen Wechsel nach Griechenland, wo insbesondere in der heimischen Liga immer wieder das Chaos ausbricht, vorstellen kann, ist indes unklar.

psc 26 August, 2021 17:23