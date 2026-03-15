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Erfahrener Torwart

Bayern erwägt Vertragsverlängerung mit Sven Ulreich

Autor: Sören Mundt | Publiziert: 15 März, 2026 15:21
Bayern erwägt Vertragsverlängerung mit Sven Ulreich

Die Zukunft von Sven Ulreich beim FC Bayern München könnte sich um ein weiteres Jahr verlängern. Der erfahrene Torhüter erklärte zuletzt, dass er sich grundsätzlich vorstellen könne, noch eine Saison dranzuhängen. Besonders seine Rolle innerhalb des Torhüterteams bereite ihm grosse Freude, weshalb er sich weiterhin gut in dieser Aufgabe sehe.

Gleichzeitig betonte Ulreich, dass die endgültige Entscheidung nicht allein bei ihm liege. Andere Verantwortliche im Klub hätten letztlich grösseren Einfluss auf die Zukunftsplanung. Laut einem Bericht der «Bild» besteht innerhalb des Vereins jedoch ein klares Interesse daran, den Vertrag des Routiniers zu verlängern.

Auch das Fachmagazin «Kicker» berichtet, dass der Rekordmeister einer Verlängerung grundsätzlich offen gegenübersteht und Ulreich selbst ebenfalls bereit wäre, weiterzumachen. Sportvorstand Max Eberl stellte jedoch klar, dass aktuell noch keine konkreten Gespräche geführt wurden und entsprechende Entscheidungen zu einem späteren Zeitpunkt fallen werden.

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