Überraschung: Erling Haaland schwärmt für den FC Bayern

Erling Haaland ist bei Borussia Dortmund bereits mit 20 Jahren so etwas wie die Lebensversicherung in der Offensive: Der Jungstar trifft am Laufmeter und ist aus der Mannschaft nicht wegzudenken. Überraschend sind nun Aussagen, die er über den Bundesliga-Krösus FC Bayern trifft.

Der junge Norweger findet für die Münchner in einem Interview mit “Viaplay Football” nur lobende Worte und sieht sich angeblich alle Partien des amtierenden Champions League-Champions an: “Ich schaue jedes Spiel des FC Bayern und lerne von all ihren Spielern viel. Sie sind ein fantastisches Team.” Vor allem Torjäger Robert Lewandowski verblüfft Haaland und ist für diesen auch so etwas wie ein Vorbild: “Er ist vor allem technisch und im Kombinationsspiel sehr gut. Der Typ ist verrückt. Er ist einfach verrückt.”

Tatsächlich ist nicht auszuschliessen, dass der BVB-Youngster dereinst sogar den Weg zum FC Bayern antritt. Die Münchner dürften zu jenen 10 Klubs gehören, die Berater Mino Raiola als mögliche künftigen Verein von Haaland identifiziert hat.

psc 24 Februar, 2021 14:03