Boateng-Comeback bei der Hertha: Das sagt Preetz

Kevin-Prince Boateng (33) und sein Bruder Jérôme Boateng (31) haben in einem Instagram-Live-Chat übe die Möglichkeit einer Rückkehr zur Hertha gesprochen. Manager Michael Preetz scheint von der Idee angetan.

Die beiden Profis wurden einst beim Hauptstadtklub ausgebildet und können sich gemäss eigener Aussage durchaus vorstellen, noch einmal gemeinsam für die Hertha aufzulaufen. Michael Preetz freut sich über , wie er der “Bild” erzählt: “Das ist doch schön zu hören, dass die beiden noch so eine enge Verbindung zu Berlin und zu Hertha BSC haben. Das sind Berliner Jungs und beide haben in ihren Karrieren enorm viel erreicht und die Welt gesehen. Dass es sie irgendwann wieder in die Heimat, zurück in diese tolle Stadt zieht, ist total verständlich und freut mich sehr. Wenn es dann soweit ist, werden wir uns bestimmt austauschen.” Kevin-Pricne Boateng ist derzeit von der Fiorentina an Besiktas ausgeliehen, sein zwei Jahre jüngerer Bruder nach wie vor für den FC Bayern.

Beide könnten vor neuerlichen Wechseln im Sommer stehen.

psc 1 Mai, 2020 13:25