Topklubs beobachten Anderlecht-Talent Nathan De Cat

Der belgische Nachwuchsspieler Nathan De Cat sorgt derzeit für grosses Interesse auf dem europäischen Transfermarkt. Laut einem Bericht von «Fussball Daten» könnte ein möglicher Transfer des 17-jährigen Mittelfeldspielers von RSC Anderlecht im kommenden Sommer rund 35 Millionen Euro kosten.

Besonders Manchester United soll den jungen Belgier genau beobachten. Vertreter des Premier-League-Klubs waren demnach beim Spiel zwischen Anderlecht und Club Brugge im Stadion, um sich ein Bild von De Cats Leistungen zu machen. Auch Tottenham Hotspur zeigte Präsenz bei der Partie.

Darüber hinaus verfolgen mehrere deutsche Spitzenklubs die Entwicklung des zentralen Mittelfeldspielers aufmerksam. Dazu zählen unter anderem Borussia Dortmund, RB Leipzig sowie FC Bayern Munich, deren Scouts ebenfalls beim Spiel der Belgian Pro League vor Ort gewesen sein sollen.

De Cat steht in Anderlecht noch bis zum 30. Juni 2027 unter Vertrag und gilt als eines der grössten Talente im belgischen Fußball. In der laufenden Saison kam er bereits auf 27 Einsätze, in denen ihm zwei Tore und vier Vorlagen gelangen. Laut Transfermarkt wird sein aktueller Marktwert auf etwa 25 Millionen Euro geschätzt.