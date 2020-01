Fortuna Düsseldorf stellt Friedhelm Funkel frei

Der Bundesliga-Tabellenletzte Fortuna Düsseldorf reagiert auf die sportliche Talfahrt und stellt Trainer Friedhelm Funkel frei.

Dies hat der Klub am Mittwochmorgen bekanntgegeben. Das Training leitet vorerst Co-Trainer Thomas Leine. “Wir alle wussten, dass unser zweites Bundesligajahr sehr schwer werden wird und wir im Abstiegskampf stecken werden. Der gesamte Verlauf der Saison hat uns aber gezeigt, dass wir es bisher nicht geschafft haben, auf Strecke die nötigen Punkte zu holen. Wir stellen mit 18 eigenen Treffern die torärmste Offensive und mit 40 Gegentoren die drittschwächste Defensive der Bundesliga. Das führt dazu, dass wir in der aktuellen Konstellation nicht mehr an den Turnaround für den Klassenerhalt glauben. Daher mussten wir zu diesem Zeitpunkt reagieren”, sagt Düsseldorfs Sportvorstand Lutz Pfannenstiel. Friedhelm Funkel war in Düsseldorf seit März 2016 im Amt.

psc 29 Januar, 2020 09:58