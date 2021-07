Offiziell: Kenan Karaman heuert bei Besiktas an

Der türkische Nationalspieler Kenan Karaman kehrt Deutschland den Rücken und unterschreibt bei Besiktas.

Der Angreifer von Fortuna Düsseldorf kann ablösefrei nach Istanbul wechseln, wo er einen Dreijahresvertrag bis 2024 unterschreibt. Karaman wurde in Stuttgart geboren und wuchs auch in Deutschland auf. Er verfügt aber auch über den türkischen Pass und hat dort sämtliche Nachwuchs-Nationalmannschaften durchlaufen. An der EM stand er für die A-Nationalelf der Türkei im Einsatz.

psc 15 Juli, 2021 18:48