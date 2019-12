Friedhelm Funkel vor Verlängerung in Düsseldorf

Obwohl Fortuna Düsseldorf sportlich gerade eine schwierige Zeit durchmacht, soll Trainer Friedhelm Funkel in Kürze einen neuen Vertrag unterzeichnen.

“Es sieht gut aus, aber es ist noch nichts unterschrieben. Wir befinden uns noch in Gesprächen”, teilte Funkel am Donnerstag gegenüber dem “SID” mit. Derzeit läuft der Vertrag des 66-Jährigen nur noch bis Saisonende. Der neue Kontrakt soll für ein weiteres Jahr bis 2021 datiert sein. Allerdings greift dieser angeblich nur in Kraft, wenn Funkel mit seiner Mannschaft den Klassenerhalt schafft. Momentan liegt die Fortuna auf dem zweitletzten Tabellenplatz und damit auf einem Abstiegsrang.

Funkel übernahm das Traineramt in Düsseldorf im März 2016 und führte die Mannschaft im Sommer 2018 in die 1. Bundesliga.

psc 19 Dezember, 2019 14:29