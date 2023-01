Offiziell: Dänen-Stürmer Kasper Dolberg wechselt in die Bundesliga

Die TSG Hoffenheim bestätigt den Transfer des dänischen Angreifers Kasper Dolberg.

Der 25-Jährige wird nach Klubangaben vorerst bis Saisonende von der OGC Nizza ausgeliehen. Hoffenheim übernimmt Dolberg somit vom FC Sevilla, wo der Stürmer die erste Saisonhälfte verbracht, aber nicht reüssiert hat.

«Kasper ist ein Mittelstürmer, den seine intelligente Spielweise ebenso auszeichnet wie seine hervorragende Ballbehandlung, seine Dynamik und eine gewisse Körperlichkeit», sagt TSG-Direktor Profifussball, Alexander Rosen zum Neuzugang. «Er kann mit klugen Laufwegen jederzeit torgefährlich werden und hat neben seiner Qualität im Abschluss die Fähigkeit, den Ball mit dem Rücken zum Tor gut festzumachen. Wir sind davon überzeugt, dass er unserem Spiel eine Komponente verleihen kann, die wir in dieser Form noch nicht in unserem Kader haben und sind auch vor dem Hintergrund unserer personellen Situation im Angriff froh, dass sich die Möglichkeit ergeben hat, einen solchen Spieler für uns zu gewinnen.»

Dolberg stand an der WM in Katar in allen drei Gruppenspielen von Dänemark im Einsatz.

Die TSG hat Kasper Dolberg vom französischen Erstligisten OGC Nizza bis zum Ende der laufenden Saison ausgeliehen 🤝 🌐 https://t.co/MAeVSdXyM3 pic.twitter.com/xLm4FfER8h — TSG Hoffenheim (@tsghoffenheim) January 2, 2023

psc 2 Januar, 2023 18:50