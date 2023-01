Rückkehr in die Bundesliga: Hoffenheim stellt Thomas Delaney vor

Die TSG Hoffenheim bestätigt am Montagabend die Ankunft von Mittelfeldspieler Thomas Delaney.

Für den früheren Dortmunder und Werderaner ist es nach anderthalb Jahren in Spanien eine Rückkehr in die Bundesliga. Delaney wird vorerst bis Saisonende vom FC Sevilla ausgeliehen. Hoffenheim besitzt im Anschluss eine Kaufoption.

«Thomas hat auf all seinen bisherigen Stationen nachgewiesen, dass er ein echter Leader ist. Er bringt mit seiner Art, Fussball zu spielen und seinen Qualitäten als Führungsspieler wichtige Komponenten mit, die uns zurzeit unter anderem bedingt durch Verletzungen leider etwas abgehen. Durch seine Zeit bei Werder Bremen und bei Borussia Dortmund weiss er genau, wie die Bundesliga funktioniert und was in ihr verlangt wird, um erfolgreich zu sein», kommentiert TSG-Direktor Profifussball Alexander Rosen den Transfer.

#VelkommenThomas Thomas #Delaney wechselt bis zum Saisonende auf Leihbasis vom FC Sevilla zur #TSG 🤝 — TSG Hoffenheim (@tsghoffenheim) January 30, 2023

