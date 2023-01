Rutter von Leeds United umworben: Hoffenheim reagiert

Georginio Rutter wird bis auf Weiteres «nicht vollumfänglich am Training» der TSG Hoffenheim teilnehmen. Obendrein werde er nicht im anstehenden Testspiel gegen Servette am Montag zum Einsatz kommen. Hoffenheims Direktor Profifussball Alexander Rosen erläutert: «Georgi ist mit einem grossen Thema konfrontiert, das ihn intensiv beschäftigt. Er ist ein sehr junger Mann und deshalb ist es nur allzu verständlich, dass ihn die aktuelle Situation beschäftigt. Von unserer Seite geht es an dieser Stelle um einen verantwortungsbewussten Umgang mit einem jungen Menschen und so haben wir entschieden, dass er derzeit nicht voll mit der Mannschaft trainieren sollte.»

Es gebe «mehr als nur einen Klub, der sich intensiv um den Spieler bemüht. Letztlich müssen wir entscheiden, was für die TSG Hoffenheim unter den gegebenen Umständen das Beste ist». Laut «Sky»-Reporter Florian Plettenberg soll jedoch Leeds United intensiv um den 20-Jährigen buhlen. Ein Deal könnte demnach für 30 bis 40 Millionen Euro über die Bühne gehen.

X News #Rutter: Next talks today about his move to #LUFC! Leeds is is still pushing. Been told that Hoffenheim would release him because of this massive package of around €30-40m transfer fee! Deal could be finalized until Wednesday! Our news is confirmed now 👇🏽@SkySportDE 🇫🇷🇲🇶 pic.twitter.com/D7YYQ78zed

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) January 8, 2023