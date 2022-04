Borussia Dortmund hat den Witsel-Ersatz gefunden

Borussia Dortmund wird im Sommer Korrekturen am Kader vornehmen. Der belgische Mittelfeldspieler Axel Witsel wird den Klub voraussichtlich verlassen. Ein Ersatz ist an der Angel: Er soll entweder Konrad Laimer oder Xaver Schlager heissen.

Laimer zeigt bei RB Leipzig seit Wochen bärenstarke Leistungen und präsentiert sich auch offensiv immer stärker. Laut “Bild” ist er die favorisierte Lösung für die Witsel-Nachfolge beim BVB. Allerdings buhlen auch die Bayern um den 24-Jährigen. Dieser soll sich einen Wechsel im Sommer durchaus vorstellen können. Sein Vertrag in Leipzig läuft allerdings noch bis 2023. Als Ablöse wären wohl mindestens 20 Mio. Euro notwendig. Zudem ist offen, ob Leipzig ihn überhaupt ziehen lässt.

In Dortmund kursiert deshalb auch ein anderer Name als möglicher Witsel-Nachfolger: Jener von Xaver Schlager. Der 24-jährige Österreicher spielt bei Ligakonkurrent VfL Wolfsburg und nimmt dort eine sehr wichtige Rolle ein. Angeblich wollen die Wölfe einen Abgang unbedingt verhindern (4-4-2.ch berichtete). Dies kümmert den BVB aber nicht. Trainer Marco Rose, der Schlager aus gemeinsamen Zeiten in Salzburg bestens kennt, ist vom zweikampfstarken Mittelfeldprofi jedenfalls begeistert und würde durchaus gerne wieder mit diesem zusammenarbeiten.

psc 21 April, 2022 10:02