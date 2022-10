OP an der Hand: RB Leipzig vorerst ohne Nkunku

Wenn RB Leipzig am Dienstag im DFB-Pokal gegen den HSV antritt, wird Christopher Nkunku fehlen. Der Grund: Eine Operation.

Wie die «Bild» berichtet, wurde Christopher Nkunku an der Hand operiert. Demnach wird der Franzose das kommende DFB-Pokal-Spiel gegen den HSV nicht bestreiten können. Der 24-Jährige verletzte sich bereits vor einer Woche in Mainz (1:1) am Daumen und spielte sowohl in Glasgow (2:0) als auch gegen Hertha BSC (3:2) mit einer Manschette. Nun wurde der kleine Eingriff am rechten Handgelenk vorgenommen.

adk 16 Oktober, 2022 17:37