Der FC Aarau verlängert mit einem Leistungsträger

Der FC Aarau kann auch in den kommenden Jahren auf seinen Linksverteidiger Linus Obexer zählen.

Der 28-Jährige kehrte im Sommer 2024 ablösefrei zum Challenge Ligisten zurück, wo er bereits in der Saison 2018/19, damals noch auf Leihbasis, auflief. Obexer ist auf der linken Seite gesetzt. Sein ursprünglich bis Ende dieser Saison laufende Vertrag wurde nun vorzeitig bis 2028 verlängert.

Aaraus Sportchef Elsad Zverotic sagt: "Linus ist für uns sehr wichtig - sowohl auf dem Rasen mit seiner Erfahrung und seinem Einsatz als auch abseits des Platzes mit seiner Persönlichkeit."

Peter Schneiter 10 Dezember, 2025 18:11