GC-Profi und Naters-Youngster wechseln zum FC Wil

Der FC Wil meldet die ersten Neuzugänge für die kommende Saison.

Der bisherige GC-Leihspieler Marcin Dickenmann (20) wechselt fix zu den Ostschweizern und unterschreibt beim Challenge League-Klub einen Vertrag bis 2023.

Ausserdem verpflichten die Wiler vom FC Naters den Deutsch-Amerikaner Josiah Daniel und statten diesen mit einem Vertrag bis Juni 2022 aus. Der in den USA geborene und aufgewachsene Stürmer spielte bereits in Deutschland und Spanien und war in zwei Testspielen bereits an vier von fünf Toren beteiligt.

psc 4 Juni, 2021 14:34