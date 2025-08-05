Marseille will Ex-FCB-Profi Edon Zhegrova von Lille abwerben

Olympique Marseille versucht den früheren Basler Flügelstürmer Edon Zhegrova von Ligakonkurrent Lille abzuwerben.

Der 26-Jährige wurde in der Vergangenheit eher mit einem Wechsel ins Ausland in Verbindung gebracht. Laut Fabrizio Romano könnte er nun doch in Frankreich bleiben, allerdings nicht mehr in Lill. OM buhlt aktiv um Zhegrova und hat bereits Kontakt zu dessen Beratern aufgenommen. Der kosovarische Stürmer ist bereit für den Wechsel nach Südfrankreich und würde den Wechsel gerne vollziehen.

Noch steht der Deal allerdings nicht. Zwar gibt es bezüglich der Vertragsdetails wohl keine grossen Hürden, ob sich Marseille bezüglich Ablöse mit Lille findet, steht aber noch in den Sternen. Zhegrovas Vertrag läuft bis 2026.

psc 5 August, 2025 16:53