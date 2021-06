Xhaka-Ersatz gegen Spanien: Diese 3 Optionen hat Petkovic

Der Schweizer Nationaltrainer Vladimir Petkovic muss gegen Spanien den gelbgesperrten Kapitän Granit Xhaka ersetzen. Einen 1:1-Ersatz gibt es für den wohl wichtigsten Spieler der Nati nicht, doch einer von drei Spielern dürfte ins Mittelfeld rücken.

Djibil Sow wäre von der Spielanlage, zumindest was die Qualitäten als Ballverteiler angehen würde, wohl am nächsten an dem dran, was Xhaka offeriert. Der 24-Jährige hat sich im defensiven Mittelfeld bei Eintracht Frankfurt durchgesetzt und könnte den Part neben dem weiterhin gesetzten Remo Freuler übernehmen.

Eine weitere Option ist Edimilson Fernandes: Auch der gebürtige Walliser kennt die Aufgabe im zentralen Mittelfeld. Er blickt aber auf eine schwierige Saison mit nur 14 Bundesligaeinsätzen bei Mainz 05 zurück. Und Petkovic hat ihn in der Vergangenheit häufig sogar auf der Seite oder in einer offensiveren Rolle gebracht. Eine unwahrscheinliche Lösung.

Die wohl grössten Einsatzchancen hat Denis Zakaria. Er ist zwar ein anderer Spielertyp als Xhaka, kann aber mit seiner Dynamik und Zweikampfstärke viel offerieren. Hätte ihn seine schwere Verletzung vor Jahresfrist nicht derart zurückgeworfen, wäre er aus dem Team wohl nicht wegzudenken. Jetzt hat der Gladbach-Profi an der EM bisher vor allem deshalb nur 25 Minuten gespielt, da Xhaka, Freuler und Xherdan Shaqiri gesetzt sind. Ein Ausfall Xhakas könnte gegen Spanien seine grosse Chance sein.

psc 30 Juni, 2021 10:42