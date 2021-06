Kylian Mbappé nimmt die Schuld auf sich: “Ich habe versagt”

Ausgerechnet Frankreichs Superstar Kylian Mbappé avancierte im EM-Achtelfinal gegen die Schweiz mit seinem verschossenen Penalty zum tragischen Helden. Der 22-Jährige fühlt sich Schuld am Ausscheiden der Grande Nation.

Schon kurz nach Abpfiff meldet sich Mbappé in den sozialen Medien zu Wort. “Es tut mir leid. Ich wollte dem Team hefen, aber ich habe versagt”, schreibt er. Trotz des enttäuschenden Ausscheidens bereits im Achtelfinal gelte es aber nach vorne zu schauen: “Das Entscheidende ist, nun stärker zurückzukommen”, so Mbappé weiter, der mit seinem Penalty an Yann Sommer gescheitert war.

Der Topstürmer findet schliesslich auch anerkennende Worte für die Nati: “Herzlichen Glückwunsch und viel Glück für die Schweiz.”

psc 29 Juni, 2021 07:42