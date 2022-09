2022 gelaufen: Viel Pech für Arsenal-Youngster Emile Smith Rowe

Arsenal und auch die englische Nationalmannschaft können bis Jahresende nicht auf Mittelfeldspieler Emile Smith Rowe zählen.

Wie die Gunners am Donnerstag mitteilen, muss sich der 22-jährige Spielmacher einer Leistenoperation unterziehen und wird erst im Laufe des Dezembers wieder ins Training zurückkehren. Ernstkämpfe sind erst 2023 wieder möglich. «In den vergangenen Monaten hatte Emile Smith Rowe Beschwerden in der Leiste, die seine Trainings- und Spieleinsätze einschränkten. Alle im Verein werden Emile nun unterstützen und hart mit ihm zusammenarbeiten, damit er so schnell wie möglich wieder auf dem Platz stehen kann», schreibt Arsenal in einem Statement.

Das Eigengewächs kam für die Londoner in dieser Saison wegen der Probleme nur in vier Spielen und insgesamt nur während 47 Minuten zum Einsatz. Eine Operation soll die Situation nun merklich verbessern.

Back stronger, Emile ❤️ — Arsenal (@Arsenal) September 29, 2022

psc 29 September, 2022 15:54