Arsenal führt Gespräche über Ceballos-Übernahme

Arsenal möchte den spanischen Mittelfeldspieler Dani Ceballos fix von Real Madrid übernehmen. Gespräche laufen.

Dies bestätigt Trainer Mikel Arteta nun öffentlich. “Ich bin sehr froh darüber, wie Dani der Mannschaft weiterhelfen kann. Als ich übernahm stand er wegen einer Verletzung nicht zur Verfügung, aber er versteht jetzt immer besser, was ich von ihm will. Er ist immer anspielbar und kann uns diese Kontinuität geben, die wir als Team brauchen, um Spiele wie heute zu gewinnen”, sagte Arteta nach dem 4:0-Sieg gegen Norwich am Mittwochabend. Gespräche mit den Madrilenen seien im Gange. Grundsätzlich ist Ceballos nur noch bis August an die Gunners verliehen.

Der Spielgestalter äusserte sich zuletzt selbst über seine Zukunft. Eine Entscheidung über einen Verbleib in London oder eine Rückkehr nach Madrid scheint er noch nicht definitiv gefällt zu haben: “Ich muss es abwägen. Ich will nächste Saison zum Einsatz kommen. Bei Real Madrid ist es schwer, dass ich 40 Spiele mache und dabei wichtig bin”, sagte er zuletzt gegenüber “Cadena SER”.

psc 2 Juli, 2020 13:46