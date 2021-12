Die AS Roma ist sich mit Arsenal-Profi Ainsley Maitland-Niles einig

Die AS Roma will sich den englischen Flügelspieler Ainsley Maitland-Niles von Arsenal sichern und ist sich mit dem 24-Jährigen bereits über einen Wechsel einig.

Roma-Coach José Mourinho will den Gunner unbedingt an Bord holen. Nach Angaben von “Sky Italia” stehen die Parameter für den Transfer bereits fest. Die Giallorossi planen eine Leihe bis Sommer für eine Summe von 500’000 bis 700’000 Euro. Im Anschluss soll eine Kaufoption für 10 Mio. Euro bestehen. In Rom ist man zuversichtlich, dass Maitland-Niles im Januar den Weg nach Italien findet, da er seinen jetzigen Klub aufgrund mangelhafter Einsatzchancen verlassen will. Bereits im Sommer strebte er einen Transfer an und sorgte mit einem Tweet für einen Eklat.

psc 27 Dezember, 2021 13:28