Kovac-Leistungsträger in London begehrt

Unter Niko Kovac hat sich Aurelien Tchouameni zum Stammspieler und Leistungsträger aufgeschwungen. Der FC Chelsea soll auf den ambitionierten Franzosen aufmerksam geworden sein.

In seinem ersten Halbjahr in Diensten des AS Monaco pendelte Aurelien Tchouameni noch zwischen Startelf, Ersatzbank und manchmal sogar der Tribüne. Das hat sich seit dem Engagieren von Niko Kovac als neuen Cheftrainer grundlegend geändert.

Tchouameni notiert in der laufenden Saison weit über 2.000 Einsatzminuten in 28 Spielen. Im zentralen Mittelfeld, in dem der 21-Jährige den defensiven und offensiven Part übernehmen kann, hat dieser sich längst festgespielt. “ESPN” sagt dem FC Chelsea nun grosses Interesse an einer Zusammenarbeit mit dem Franzosen nach.

Ein kostengünstiges Unterfangen wird ein Transfer allerdings nicht. Tchouameni verfügt im Fürstentum noch über einen bis 2024 datierten Vertrag – und das ohne Ausstiegsklausel.

aoe 4 März, 2021 15:02