Desaster für Dele Alli: Besiktas will Leihe beenden

Dele Alli bekommt sportlich keinen Fuss mehr auf den Boden. Noch schlimmer: Besiktas will das Leihgeschäft im Januar vorzeitig abbrechen.

Der Karriere von Dele Alli (26) wird offenbar schon bald der nächste grosse Schaden zugefügt. Laut einem Bericht der «Daily Mail» setzt Besiktas dem ehemaligen englischen Nationalspieler eine Deadline bis Ende des Monats. Sollte er nicht endlich Leistung zeigen, wird die noch ein halbes Jahr ausgelegte Leihe abgebrochen.

Es sieht ehrlicherweise nicht danach aus, als würde Alli in den nächsten Spielen der Turnaround gelingen – hierfür sind seine Auftritte seit seinem Wechsel im vorigen Sommer nach Istanbul einfach nicht überzeugend genug. In der Süper Lig stand der Mittelfeldspieler nur siebenmal in der Startelf, keine Partie bestritt er dabei über 90 Minuten.

Besiktas hatte vor sechs Monaten eine einjährige Ausleihe mit dem FC Everton vereinbart, sich sogar eine Kaufoption gesichert. Den erhofften Verlauf nahm das Geschäft bisher nicht.

aoe 7 Januar, 2023 14:51