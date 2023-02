Fix: Leeds United hat seinen neuen Trainer gefunden

Er unterschreibt an der Elland Road einen «flexiblen» Kontrakt, wie der Premier Ligist mitteilt. Javi Gracia folgt auf Jesse Marsch, der seinen Hut vor zwei Wochen nehmen musste.

Auf der Insel sammelte Gracia bereits Erfahrungen beim FC Watford. Auch in Valencia und zuletzt bei Al-Sadd in Katar coachte er schon.

📰 #LUFC is delighted to announce the club have agreed terms with Javi Gracia to become head coach, subject to obtaining a work permit

— Leeds United (@LUFC) February 21, 2023