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Ugrinic-Ausfall

Noah Okafor ist jetzt doch schon bei der Nati dabei

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 23 März, 2026 12:09
Noah Okafor ist jetzt doch schon bei der Nati dabei

Noah Okafor ist beim aktuellen Nati-Zusammenzug nun doch dabei.

Nati-Coach Murat Yakin reagiert wegen des verletzungsbedingten Ausfalls von Filip Ugrinic mit der Nachnomination des Leeds-Profis. Okafor musste zuletzt wegen einer Oberschenkelverletzung pausieren. Am Wochenende gab er bei seinem Klub jedoch das Comeback. Nun ist der 25-Jährige erstmals seit November 2024 auch wieder bei der Nati dabei.

Yakin hatte den Stürmer zuletzt auf der Insel besucht und ein gutes Gespräch mit diesem geführt. In der aktuellen Saison sind Okafor für seinen Klub vier Premier League-Treffer geglückt. Im Hinblick auf die WM könnte er auch bei der Schweiz wieder eine wichtige Rolle spielen. Die zwischenzeitlichen Differenzen scheinen ausgeräumt. Okafor hatte sich Ende des letzten Jahres über die (fehlende) Kommunikation seitens der Nati bzw. Yakin beschwert.

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