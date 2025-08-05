Benjamin Sesko hat sich mit gleich 2 Premier Ligisten geeinigt

Benjamin Sesko will in diesem Sommer unbedingt auf die Insel wechseln. Nachdem sich der ursprüngliche Frontrunner Arsenal längst für Viktor Gyökeres entschieden hat, gibt der Slowene nun zwei anderen Klubs sein Ja-Wort.

Wie "Sky" berichtet, stimmt Sesko sowohl einem Wechsel zu Manchester United wie auch einem zu Newcastle United zu. Der 22-Jährige hat sich mit beiden Klubs über die vertraglichen Details geeinigt. Nun hängt alles von den Verhandlungen der Vereine ab.

ManUtd bietet RB Leipzig für den Angreifer derzeit 85 Millionen, Newcastle ist sogar bereit, 90 Millionen zu zahlen. Sesko würde da Alexander Isak ersetzen, der unbedingt nach Liverpool will. Der Ausgang ist aktuell noch offen.

psc 5 August, 2025 15:47