Zurzeit vereinslos

Dele Alli kündigt baldiges Comeback auf dem Platz an

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 23 Februar, 2026 15:15
Dele Alli kündigt baldiges Comeback auf dem Platz an

Der zurzeit noch vereinslose englische Fussballprofi Dele Alli will bald auf den Platz zurückkehren.

Wegen psychischen und teilweise auch physischen Problemen geriet die Karriere des 29-Jährigen in den vergangenen Jahren arg ins Straucheln. Seit September 2025 ist er ohne Verein. Am Rande des Nordlondoner Derbys zwischen Tottenham und Arsenal (1:4) teilt Dele Alli nun aber mit, dass er bald wieder spielen möchte: «Ich kann es kaum erwarten, wieder auf dem Platz zu stehen. Hoffentlich dauert es jetzt nicht mehr allzu lange», sagte er den anwesenden Fans im Stadion in einem kurzen Interview.

Der Spielgestaler wurde bei Tottenham gross und avancierte dort auch zum Nationalspieler. Wo er nun künftig spielen wird, ist noch unklar. Bereit fühlt er sich nun wieder, obwohl in der Vergangenheit auch schon vom Karriereende die Rede war.

