Im Heimspiel gegen Crystal Palace gelingt Harry Kane in der 32. Spielminute der Führungstreffer für Tottenham Hotspur. Damit erzielt der 28 Jahre alte Angreifer seinen bereits neunten Treffer im sechsten Einsatz an einem Boxing Day. Kane zieht dadurch mit Robbie Fowler an der Spitze der meisten Boxing-Day-Tore gleich.

⚽️ Harry Kane has now scored in all 6 of his Boxing Day PL apps – his 9 goals in total taking him level with Robbie Fowler for most Boxing Day PL goals pic.twitter.com/F5cpLZSQPo

