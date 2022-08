Vereinsloser Adnan Januzaj findet seinen neuen Klub – in Spanien

Der seit Anfang Juli vereinslose belgische Stürmer Adnan Januzaj hat seinen neuen Verein gefunden.

Wie der FC Sevilla bestätigt, weilt der 27-jährige Linksfuss bereits in der Stadt und wird in Kürze den Medizincheck bestreiten. Im Anschluss wird Januzaj einen Vertrag für vier Jahre unterzeichnen. Mit dem FC Sevilla wird er in der diesjährigen Champions League-Kampagne in der Gruppenphase zweimal auf seinen Ex-Klub Borussia Dortmund treffen.

Die spanische Liga kennt er bestens. Zuletzt lief er während fünf Jahren im Baskenland für Real Sociedad auf. In 168 Partien gelangen ihm da 44 Torbeteiligungen.

psc 31 August, 2022 09:34