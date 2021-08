Neben Steven Zuber: AEK Athen holt noch einen Schweizer

AEK Athen hat offenbar ein besonderes Auge auf Schweizer geworfen: Neben Steven Zuber wechselt auch Darko Jevtic in Kürze zu den Griechen.

Der 28-jährige Profi von Rubin Kazan ist am Montag in Athen gelandet und wird den Medizintest bestreiten, ehe er einen Vertrag unterschreibt. Jevtic ist in Basel geboren und hat beim FCB auch die Nachwuchsteams durchlaufen. Seit 2013 spielt er im Ausland. Zunächst in Österreich und Polen und seit Anfang 2020 für Rubin Kazan in Russland. Nun setzt er seine Karriere in Griechenland fort.

Zuletzt wurde Jevtic auch als potentieller Nati-Neuling unter Murat Yakin gehandelt. Ein Aufgebot erhielt der Offensivspezialist für die September-Länderspiele allerdings nicht.

psc 30 August, 2021 16:48