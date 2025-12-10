Der Schweizer Verband kämpft um Supertalent Cajetan Lenz

Der 19-jährige Mittelfeldspieler Cajetan Lenz hat einen rasanten Aufstieg hingelegt. Nachdem er beim VfL Bochum erst Anfang August in der 2. Bundesliga debütierte, ist er inzwischen in der Schaltzentrale der Mannschaft gesetzt. Hinter den Kulissen läuft um ihn herum auch ein Tauziehen der Verbände.

Lenz verfügt sowohl über den deutschen wie auch den Schweizer Pass. Sein Vater ist Eidgenosse. Bochums Klubboss Ilja Kaenzig bestätigt gegenüber "Blick", dass der Spielmacher zuletzt sowohl Aufgebote vom DFB wie auch vom SFV erhalten hatte. Bei der Schweiz hätte er in der U21 mitspielen können. Beim DFB läuft er bislang für die U20 auf. SFV-Medienchef Adrian Arnold sagt: "Wir verfolgen seine Entwicklung ganz genau. Es gab auch schon Gespräche mit ihm sowie seinem Umfeld."

Lenz selbst fühlt sich in der deutschen Nachwuchsauswahlen wohl, lässt aber auch eine Türe für einen Nationenwechsel offen: "Ich habe mich jetzt für Deutschland entschieden. Was die Zukunft bringt, werden wir dann sehen. Ich habe mich beim DFB jetzt sehr wohlgefühlt."

Klubtechnisch wird es für ihn wohl im kommenden Sommer weitergehen. Zahlreiche Bundesliga-Klubs haben ihn auf dem Schirm, darunter etwa Bayer Leverkusen. Da sein Vertrag in Bochum noch langfristig bis 2029 läuft, kann der Verein auf eine zweistellige Millionenablöse spekulieren.

Peter Schneiter 10 Dezember, 2025 10:54