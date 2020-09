Offiziell: Boateng-Wechsel ist perfekt

Der Wechsel von Offensivspieler Kevin-Prince Boateng zu Serie B-Verein AC Monza ist in trockenen Tüchern.

Der 33-jährige Deutsch-Ghanaer verlässt den AC Florenz und kommt bei seinem insgesamt 14. Profi-Klub unter. Die AC Monza wird von Ex-Ministerpräsident Silvio Berlusconi und Adriano Galliani geführt und will in dieser Saison den Aufstieg in die Serie A realisieren. Kevin-Prince Boateng unterschreibt für vorerst ein Jahr. Sollte es mit dem Aufstieg klappen, würde sich das Arbeitspapier automatisch um eine weitere Saison verlängern.

Zuletzt war der Angreifer von der Fiorentina an Besiktas in die Türkei ausgeliehen.

psc 29 September, 2020 09:55