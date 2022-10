Nächster Serie A-Rauswurf: Hellas Verona entlässt Trainer Cioffi nach 10 Spielen

Der erst im Sommer verpflichtete Trainer Gabriele Cioffi wird von Hellas Verona bereits nach zehn Spieltagen entlassen.

Dies teilt der Tabellen-18. der Serie A am Dienstag mit. Cioffi konnte lediglich einen Sieg feiern und steht bei einem enttäuschenden Punkteschnitt von 0,5. Nun muss der 47-Jährige bereits gehen.

Laut Transferexperte Gianluca di Marzio wird Diego Lopez als neuer Cheftrainer folgen. Der 48-jährige Uruguayer befindet sich sogar schon in Verona und wird seinen Vertrag wohl in Kürze unterzeichnen. Für ihn wird es die siebte Station in Italien. Sein Debüt könnte er ausgerechnet gegen Meister AC Mailand feiern.

Hellas Verona FC comunica di aver sollevato Gabriele Cioffi dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. Il Club ringrazia mister Cioffi e il suo staff per il lavoro svolto.#HVFC pic.twitter.com/TNYecTWrmq — Hellas Verona FC (@HellasVeronaFC) October 11, 2022

psc 11 Oktober, 2022 15:41