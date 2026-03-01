Rafik Belghali nennt klare Ambitionen trotz Interesse aus Mailand

Rafik Belghali hat sich zu seinen sportlichen Zielen geäussert und dabei keinen Zweifel daran gelassen, dass er höhere Aufgaben anstrebt. Der 23-jährige Aussenverteidiger von Hellas Verona bestätigte, dass der Wechsel zu einem Topklub ein langfristiges Karriereziel für ihn darstellt. Gleichzeitig betonte er, dass sein Fokus aktuell auf seiner Weiterentwicklung in Verona liege.

In der vergangenen Wintertransferperiode wurde der algerische Nationalspieler mit mehreren renommierten Vereinen in Verbindung gebracht, darunter AS Rom, Juventus und AC Milan. Auch wenn es keine Bestätigung für konkrete Verhandlungen gab, sorgten die Spekulationen für zusätzliche Aufmerksamkeit rund um seine Person. Belghali machte deutlich, dass ein Schritt zu einem grösseren Verein für ihn ein realistisches und erstrebenswertes Ziel sei.

Darüber hinaus sprach der Defensivspieler offen über seine internationalen Ambitionen. Er erklärte, dass ein Engagement in der Premier League für ihn einen besonderen Traum darstellen würde. Zwar fühle er sich im italienischen Fußball wohl, dennoch schliesse er eine Zukunft in anderen Ligen nicht aus.

Belghali wechselte im August 2025 zu Verona, steht dort bis Juni 2029 unter Vertrag und absolvierte in der laufenden Saison der Serie A bislang 16 Partien, in denen ihm zwei Treffer gelangen. Für Algeria kommt er zudem auf neun Länderspiele und ein Tor. Sein Marktwert wird derzeit auf rund sieben Millionen Euro geschätzt.