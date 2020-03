Berater von Lautaro Martinez spricht über Pläne

Inter-Stürmer Lautaro Martinez ist auf dem Transfermarkt heiss begehrt. Sein Berater gibt jetzt ein aktuelles Update.

Der 22-Jährige ist in der Offensive der Nerazzurri eine prägende Figur. Seine starken Leistungen haben andere Klubs wie den FC Barcelona auf den Plan gerufen. Konkrete Gespräche über einen Transfer liegen derzeit aber nicht an, wie Berater Alberto Yaqué bei “Radio dal Plata” verrät: “Wir haben mit vielen Leuten gesprochen, aber nicht mehr. Aktuell rufen mich nicht die Mitarbeiter der Vereine direkt an. Es gibt nichts Konkretes und nichts Ernsthaftes.” Vertraglich steht Lautaro Martinez bei Inter bis 2022 in der Pflicht.

Angesprochen auf das Interesse von spanischen Topklubs meint Yaqué: “Es wird darüber gesprochen, dass Barcelona ihn will und Real Madrid. Aber er ist, als wäre nichts. Andere könnten nicht schlafen. Er ruft nie an und fragt, ob das wahr ist, was geschrieben wird. Er ist fokussiert auf seinen aktuellen Arbeitgeber.”

Martinez verfügt über eine Ausstiegsklausel in Höhe von 111 Mio. Euro.

psc 31 März, 2020 09:32