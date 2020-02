Coronavirus: Juve gegen Inter verschoben

Das sich in Italien rasant ausbreitende Coronavirus zieht die nächste Spielabsage nach sich. Betroffen ist das für dieses Wochenende angesetzte Topspiel zwischen Juventus Turin und Inter Mailand.

Juventus Turin und hätten Inter Mailand so oder so vor leeren Rängen gegeneinander antreten müssen – jetzt wurde das Spitzenspiel des 26. Serie-A-Spieltags abgesagt. Dies teilen die beiden Spitzenklubs in einem offiziellen Statement mit.

Mehr Topspiel wäre am Sonntagabend nicht gegangen. Juve ist aktuell Tabellenführer in das beste Heimteam, Inter steht auf Platz drei der Tabelle und ist in der Fremde die erfolgreichste Mannschaft.

Die Begegnung wurde auf den 13. Mai 2020 verschoben, heisst es ausserdem. Ebenfalls auf dieses Datum wurden folgende Partien neu angesetzt: AC Mailand – FC Genua, Parma Calcio – SPAL, US Sassuolo – Brescia Calcio und Udinese Calcio – AC Florenz.

🚨 | COMUNICATO Rinvio #JuventusInter: il comunicato ufficiale e la data del recupero 👉 https://t.co/tyz5CSZXMv #FCIM — Inter (@Inter) February 29, 2020

aoe 29 Februar, 2020 13:07