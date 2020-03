ManCity: Milan Skriniar für John Stones?

Bei Manchester City könnte es im Sommer zu einer Rochade in der Innenverteidigung kommen. Die Betroffenen heissen Milan Skriniar und John Stones.

Laut italienischen Medienberichten bekunden die Citizens Interesse am Abwehrspieler der Nerazzuri. Skriniar war bei City bereits in der Vergangenheit ein Thema, Trainer Pep Guardiola soll grosse Stücke auf den 25-jährigen Slowaken halten. Dieser steht bei Inter aber bis 2023 unter Vertrag, als Ablöse sollen rund 85 Mio. Euro im Raum stehen. Im Winter versuchte es City angeblich mit einer Offerte in Höhe von 65 Mio. Euro, ist damit aber gescheitert.

Skriniar könnte beim englischen Topklub John Stones ersetzen, der den Verein offenbar verlassen darf. Guardiola setzt laut “90min” nicht mehr zwingend auf den englischen Nationalspieler, der häufig verletzt ist.

psc 6 März, 2020 09:41