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Kritik kommt auf

Muss Cristian Chivu bei Inter Mailand schon wieder gehen?

Autor: Andre Oechsner | Publiziert: 14 März, 2026 11:45
Muss Cristian Chivu bei Inter Mailand schon wieder gehen?

Im Umfeld von Inter Mailand regt sich Kritik an Cristian Chivu, der erst im vergangenen Sommer seinen Trainerposten bei den Nerazzurri übernommen hat.

Cristian Chivu sitzt bei Inter Mailand dem Anschein erst mal fest im Sattel. Der «Gazzetta dello Sport» zufolge ist geplant, dass der 45-Jährige auch in der kommenden Saison den Cheftrainerposten bei den Nerazzurri bekleiden wird. Stattdessen soll die 2027 auslaufende Zusammenarbeit sogar verlängert werden.

Chivu stand zuletzt im Kreuzfeuer der Kritiker. Warum? Weil der Rumäne zusammen mit seinem Team in den Playoffs der Champions League überraschend am norwegischen Underdog Bodø/Glimt gescheitert war.

Darüber hinaus ging am vergangenen Wochenende das Derby della Madonnina gegen Milan mit 0:1 verloren. Inter führt nach 28 Runden mit 67 Punkten die Serie A als Spitzenreiter an, dahinter folgt Milan mit 60 Punkten. Inter steht zudem im Halbfinale der Coppa Italia.

Inter hat Chivu erst zu dieser Saison installiert, zuvor trainierte er den Ligakonkurrenten Parma Calcio.

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