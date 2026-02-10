Die Sicherheitskosten für die Heimspiel des FC Basel sind angestiegen

Die Kantonspolizei Basel-Stadt kommuniziert, dass die Sicherheitskosten für die Heimspiele des FC Basel im vergangenen Jahr angestiegen sind.

Pro Partie wurden demnach Kosten in Höhe von 117’000 Franken verursacht. Dies ist ein leichter Anstieg im Vergleich zu den 105’000 Franken im Vorjahr. Betrachtet man nur die Super League-Partien sind die Kosten jedoch gesunden. Sie betrugen im Jahr 2025 noch 96’000 Franken. Im Jahr 2024 waren es noch 107’000 Franken.

Insgesamt sei das vergangene Jahr «ähnlich ruhig» verlaufen wie schon 2024. Es wurden insgesamt drei Rayonverbote verhängt, zwei davon im Zusammenhang mit der Women’s Euro im Sommer.

Der FC Basel hat seinerseits drei Stadionverbote beantragt, zwei davon beim Schweizerischen Fussballverband im Zusammenhang mit der Women’s Euro.