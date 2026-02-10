SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Im vergangenen Jahr

Die Sicherheitskosten für die Heimspiel des FC Basel sind angestiegen

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 10 Februar, 2026 17:11
Die Sicherheitskosten für die Heimspiel des FC Basel sind angestiegen

Die Kantonspolizei Basel-Stadt kommuniziert, dass die Sicherheitskosten für die Heimspiele des FC Basel im vergangenen Jahr angestiegen sind.

Pro Partie wurden demnach Kosten in Höhe von 117’000 Franken verursacht. Dies ist ein leichter Anstieg im Vergleich zu den 105’000 Franken im Vorjahr. Betrachtet man nur die Super League-Partien sind die Kosten jedoch gesunden. Sie betrugen im Jahr 2025 noch 96’000 Franken. Im Jahr 2024 waren es noch 107’000 Franken.

Insgesamt sei das vergangene Jahr «ähnlich ruhig» verlaufen wie schon 2024. Es wurden insgesamt drei Rayonverbote verhängt, zwei davon im Zusammenhang mit der Women’s Euro im Sommer.

Der FC Basel hat seinerseits drei Stadionverbote beantragt, zwei  davon beim Schweizerischen Fussballverband im Zusammenhang mit der Women’s Euro.

Mehr Dazu
Dankt dem Verein

Ludovic Magnin findet nach seiner FCB-Entlassung bereits die ersten Worte
Verstärkung für die Offensive?

Exklusiv: Vaduz hat FCB-Stürmer Kaio Eduardo wieder auf dem Zettel
Rückkehr nach Europa

Ex-Basler Raoul Petretta bei zwei Bundesliga-Klubs im Gespräch
Wechsel im Winter?

Stürmer Philip Otele steht beim FC Basel vor Januar-Abgang
Cédric Don

Der FC Basel hat den Otele-Nachfolger bereits gefunden
Mehr entdecken
Im vergangenen Jahr

Die Sicherheitskosten für die Heimspiel des FC Basel sind angestiegen

10.02.2026 - 17:11
Sedi Kinteh

Der FC Basel & YB jagen denselben Verteidiger aus Gambia

10.02.2026 - 12:14
Nach Montreal

Das Basler Sturmtalent Noah Streit wechselt in die MLS

9.02.2026 - 20:17
FCB-Rückkehr vom Tisch?

Yann Sommer gibt Update zu Inter-Zukunft

7.02.2026 - 16:33
Spielt in der Ligue 2

Der FC Basel gibt ein Angebot für Nati-Verteidiger Becir Omeragic ab

6.02.2026 - 20:57
Kanouté geht

Nächster Abgang beim FC Basel: Stürmer wechselt in die Challenge League

6.02.2026 - 17:41
Nicht der richtige Zeitpunkt

Ex-FCB-Coach Thorsten Fink sagt dem belgischen Rekordmeister ab

5.02.2026 - 17:30
Bereits ausgeliehen

FCB-Stürmer Djordje Jovanovic könnte innerhalb Israels wechseln

5.02.2026 - 16:52
Langfristigkeit im Blick

FCB-Sportdirektor Stucki kündigt nach Cup-Out Wechsel der Transferstrategie an

5.02.2026 - 11:47
Verteidigt Trainerwechsel

FCB-Sportdirektor Daniel Stucki verteidigt den Trainerwechsel offensiv

5.02.2026 - 10:14