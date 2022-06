FC Basel holt Jean-Kevin Augustin an Bord

Der FC Basel gibt den siebten externen Neuzugang für die kommende Saison bekannt. Aus Frankreich kommt Jean-Kevin Augustin ans Rheinknie.

Es war klar, dass der FC Basel für die vorderste Sturmreihe in diesem Sommer dringend etwas machen muss. Da die beiden Leihstürmer Fedor Chalov und Sebastiano Esposito nicht mehr länger im rot-blauen Dress unterwegs sein werden, haben die Bebbi nun gehandelt.

Laut einem offiziellen Statement nimmt der FCB Jean-Kevin Augustin für die kommenden drei Jahre bis im Sommer 2025 unter Vertrag. Für den 25 Jahre alten Zentrumsstürmer wird keine Ablöse fällig, da sein Vertrag beim FC Nantes Ende des Monats ausgelaufen wäre.

“Ich hatte viele gute Gespräche mit dem Klub und insbesondere auch mit dem Cheftrainer. Alex Frei hat mir erklärt, wie er mit mir arbeiten will und mir einen Plan aufgezeigt”, erläutert Augustin seinen Entscheid pro Basel. “Ich habe ein sehr gutes Gefühl, auch dank den Gesprächen mit ihm. Er war ein grosser Stürmer und ich freue mich darauf, mit ihm zusammenzuarbeiten und von ihm zu lernen.”

Augustin war in de abgelaufenen Saison lediglich siebenmal in der Ligue 1 zum Einsatz gekommen. Der ehemalige französische Juniorennationalspieler ist bei Paris Saint-Germain ausgebildet und spielte im Erwachsenenbereich überdies für RB Leipzig, Leeds United und die AS Monaco.

🎤 La première interview avec @33_augustin 🇫🇷#SaliJeanKévin 🗣️ «Ich habe dank Alex Frei ein sehr gutes Gefühl. Er war ein grosser Stürmer und ich freue mich darauf, mit ihm zusammenzuarbeiten.»#FCBasel1893 #MirSinBasel #IWB #rotblaulive 🤝 @IWB_Basel bringt neue Energie 🔋 pic.twitter.com/AcyUn96pF1 — FC Basel 1893 (@FCBasel1893) June 18, 2022

aoe 18 Juni, 2022 15:15