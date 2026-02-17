Der FC Basel lädt die Fans zum öffentlichen Training ein

SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 17 Februar, 2026 12:00
Der FC Basel lädt seine Fans zum Besuch eines öffentlichen Trainings ein.

Die Einheit am Mittwochvormittag um 11 Uhr auf dem Nachwuchs-Campus Basel ist für die Öffentlichkeit freigegeben. Fans werden eingeladen auf der Tribüne Platz zu nehmen.

Der Zeitpunkt ist nicht zufällig gewählt: In Basel finden zurzeit nämlich die Fasnachts- bzw. Sportferien statt. Das Training wird voraussichtlich rund 90 Minuten dauern. Alle Fans sollen auf der Tribüne Platz nehmen. Andere Plätze sind nicht vorgesehen.

