In den Schulferien
Der FC Basel lädt die Fans zum öffentlichen Training ein
Der FC Basel lädt seine Fans zum Besuch eines öffentlichen Trainings ein.
Die Einheit am Mittwochvormittag um 11 Uhr auf dem Nachwuchs-Campus Basel ist für die Öffentlichkeit freigegeben. Fans werden eingeladen auf der Tribüne Platz zu nehmen.
Der Zeitpunkt ist nicht zufällig gewählt: In Basel finden zurzeit nämlich die Fasnachts- bzw. Sportferien statt. Das Training wird voraussichtlich rund 90 Minuten dauern. Alle Fans sollen auf der Tribüne Platz nehmen. Andere Plätze sind nicht vorgesehen.
