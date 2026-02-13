Es klappt: Der FC Basel schnappt sich Becir Omeragic

Der FC Basel ist mit seinen Bemühungen um den Schweizer Nati-Verteidiger Becir Omeragic am Ziel.

Wie das französische Portal «SV Football» haben sich die Bebbi mit Ligue 2-Klub Montpellier bezüglich der Ablösemodalitäten letztlich geeinigt, nachdem es zunächst noch ein Veto gab. «Blick» bestätigt die Meldung. Omeragic hat sein Okay für die Rückkehr in die Super League schon längere Zeit gegeben. Somit läuft der einstige Servette-Junior und frühere FCZ-Profi demnächst wieder in der Schweiz auf.

Die Ablöse für den 24-Jährigen soll gut 2 Mio. Franken betragen. Montpellier sichert sich zudem eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von 10 Prozent der künftigen Ablöse. Omeragic war Kapitän der Ligue 2-Mannschaft.

Der Verteidiger ist in Genf geboren und wurde auch bei Servette ausgebildet. Bereits in jungen Jahren wechselte er aber nach Zürich, wo er 103 Super League-Partien bestritt. 2023 folgte der Wechsel nach Frankreich, wo er mit Montpellier letzte Saison die Enttäuschung des Abstiegs verkraften musste.

2020 wurde er erstmals für die Nati aufgeboten. Murat Yakin hat Omeragic weiterhin auf dem Schirm, wie das Aufgebot im vergangenen November zeigte. Die WM-Teilnahme ist eines der Ziele des Abwehrspielers. Beim FC Basel will er sich dafür ins Schaufenster stellen.