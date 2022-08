Der FCB geht bei Jordan Larsson leer aus – Schalke greift zu

Der FC Basel wird den schwedischen Angreifer Jordan Larsson nicht unter Vertrag nehmen. Den 25-Jährigen zieht es stattdessen zu Bundesliga-Aufsteiger Schalke 04.

Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, steht eine Einigung unmittelbar bevor. Der Sohn des früheren Barça-Stürmers Henrik Larsson wird am Freitag zum Medizintest in Gelsenkirchen erwartet. Nachdem er seinen Vertrag bei Spartak Moskau aufgelöst hat, kann er ablösefrei wechseln. Unterschrieben ist zwar noch nichts, bis zum Bundesliga-Start der Schalker am Sonntag gegen den 1. FC Köln sollte der Deal aber eingetütet sein.

An Jordan Larsson war zwischenzeitlich angeblich auch der FCB dran. Die Bebbi haben sich in dieser Woche aber mit dem Schweizer Nati-Stürmer Andi Zeqiri verstärkt.

psc 4 August, 2022 09:47