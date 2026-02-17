SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Winterthur greift zu

FCB-Profi Emmanuel Essiam wechselt zu Super League-Konkurrent

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 17 Februar, 2026 11:18
Mittelfeldspieler Emmanuel Essiam, der im vergangenen Sommer vom FC Basel nach Belgien verliehen wird, kehrt in die Schweiz zurück und kommt beim FC Winterthur unter.

Die Zürcher nehmen den 22-Jährigen auf Leihbasis bis 2027 unter Vertrag. Essiam steht in Basel noch bis 2028 unter Vertrag. Der Ghanaer stiess bereits Anfang 2022 ans Rheinknie, konnte sich beim FCB aber nie als Stammspieler etablieren. Dies will er nun in Winterthur schaffen.

Die bisherige Saison verbrachte Essiam beim belgischen Zweitligisten Francs Borains, kam dort allerdings nur zu sechs Teileinsätzen. Jene Leihe wird nun abgebrochen, damit der Wechsel nach Winterthur möglich wird.

Dort befindet sich Essiam nun direkt im Abstiegskampf. Mit nur 14 Punkten liegt das Team auf dem letzten Tabellenrang. Der Rückstand auf die Grasshoppers beträgt bereits sieben Zähler.

