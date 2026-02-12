SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Prioritäten

Jungstar Giacomo Koloto verzichtet für FC Basel auf U18-Nati-Aufgebot

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 12 Februar, 2026 17:12
Jungstar Giacomo Koloto verzichtet für FC Basel auf U18-Nati-Aufgebot

Giacomo Koloto ist spätestens an der U17-WM mit der Schweiz im vergangenen Jahr ins Schaufenster gerückt. Inzwischen hat er beim FC Basel nicht nur für die Profis gespielt, sondern stand unter dem neuen Trainer Stephan Lichtsteiner sogar schon in der Startelf. Für die Aufgaben beim FC Basel verzichtet der Youngster nun sogar auf ein Aufgebot für die U18-Nati.

Mit dieser hätte Koloto, der Ende Januar seinen 18. Geburtstag feierte, am Montag ursprünglich in ein Trainingslager einrücken sollen. Dies tat er auf expliziten Wunsch der FCB-Verantwortlichen jedoch nicht. «Jetzt, wo er die Spielzeit bekommt und seine Chance nützt, ist das für ihn ein sehr wichtiger Karriereschritt», wird FCB-Coach Lichtsteiner von «Blick» zitiert.

Die Schritte sind auch mit dem SFV und U18-Auswahltrainer Luigi Pisino abgesprochen. Dass Koloto bereits in seinem Alter auf Profiebene Erfahrungen sammeln kann, ist wichtiger als allfällige Einsätze auf Juniorenstufe. Kurz nach seinem 18. Geburtstag hat Koloto beim FCB einen neuen Vertrag bis 2030 unterzeichnet.

Mehr Dazu
Dankt dem Verein

Ludovic Magnin findet nach seiner FCB-Entlassung bereits die ersten Worte
Verstärkung für die Offensive?

Exklusiv: Vaduz hat FCB-Stürmer Kaio Eduardo wieder auf dem Zettel
Rückkehr nach Europa

Ex-Basler Raoul Petretta bei zwei Bundesliga-Klubs im Gespräch
Wechsel im Winter?

Stürmer Philip Otele steht beim FC Basel vor Januar-Abgang
Cédric Don

Der FC Basel hat den Otele-Nachfolger bereits gefunden
Mehr entdecken
Prioritäten

Jungstar Giacomo Koloto verzichtet für FC Basel auf U18-Nati-Aufgebot

12.02.2026 - 17:12
Montpellier blockt ab

FC Basel scheitert mit Bemühungen um Nati-Verteidiger Omeragic vorerst

11.02.2026 - 16:01
Im vergangenen Jahr

Die Sicherheitskosten für die Heimspiel des FC Basel sind angestiegen

10.02.2026 - 17:11
Sedi Kinteh

Der FC Basel & YB jagen denselben Verteidiger aus Gambia

10.02.2026 - 12:14
Nach Montreal

Das Basler Sturmtalent Noah Streit wechselt in die MLS

9.02.2026 - 20:17
FCB-Rückkehr vom Tisch?

Yann Sommer gibt Update zu Inter-Zukunft

7.02.2026 - 16:33
Spielt in der Ligue 2

Der FC Basel gibt ein Angebot für Nati-Verteidiger Becir Omeragic ab

6.02.2026 - 20:57
Kanouté geht

Nächster Abgang beim FC Basel: Stürmer wechselt in die Challenge League

6.02.2026 - 17:41
Nicht der richtige Zeitpunkt

Ex-FCB-Coach Thorsten Fink sagt dem belgischen Rekordmeister ab

5.02.2026 - 17:30
Bereits ausgeliehen

FCB-Stürmer Djordje Jovanovic könnte innerhalb Israels wechseln

5.02.2026 - 16:52