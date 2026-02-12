Jungstar Giacomo Koloto verzichtet für FC Basel auf U18-Nati-Aufgebot

Giacomo Koloto ist spätestens an der U17-WM mit der Schweiz im vergangenen Jahr ins Schaufenster gerückt. Inzwischen hat er beim FC Basel nicht nur für die Profis gespielt, sondern stand unter dem neuen Trainer Stephan Lichtsteiner sogar schon in der Startelf. Für die Aufgaben beim FC Basel verzichtet der Youngster nun sogar auf ein Aufgebot für die U18-Nati.

Mit dieser hätte Koloto, der Ende Januar seinen 18. Geburtstag feierte, am Montag ursprünglich in ein Trainingslager einrücken sollen. Dies tat er auf expliziten Wunsch der FCB-Verantwortlichen jedoch nicht. «Jetzt, wo er die Spielzeit bekommt und seine Chance nützt, ist das für ihn ein sehr wichtiger Karriereschritt», wird FCB-Coach Lichtsteiner von «Blick» zitiert.

Die Schritte sind auch mit dem SFV und U18-Auswahltrainer Luigi Pisino abgesprochen. Dass Koloto bereits in seinem Alter auf Profiebene Erfahrungen sammeln kann, ist wichtiger als allfällige Einsätze auf Juniorenstufe. Kurz nach seinem 18. Geburtstag hat Koloto beim FCB einen neuen Vertrag bis 2030 unterzeichnet.