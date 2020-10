Marseille statt Bundesliga: Silvan Widmer vor Ligue 1-Wechsel

Der FC Basel könnte seinen Stamm-Rechtsverteidiger Silvan Widmer am Deadline Day doch noch verlieren. Und zwar nicht wie zwischenzeitlich berichtet an Schalke 04, sondern an Olympique Marseille.

Der englische Reporter Peter O’Rourke twittert, dass der 27-jährige Schweizer Nationalspieler bei den Südfranzosen als Ersatz für Bouna Sarr anheuern soll, der bekanntlich zum FC Bayern wechselt. Noch steht Silvan Widmer beim FCB bis 2022 unter Vertrag.

Vor zwei Jahren kehrte er nach insgesamt fünf Jahren in der Serie A bei Udinese in die Schweiz zurück. Mit starken Leistungen hat er sich in den vergangenen Monaten auch bei Nati-Coach Vladimir Petkovic wieder ins Spiel gebracht und ist auf der rechten Abwehrseite zurzeit erste Wahl.

psc 5 Oktober, 2020 15:16