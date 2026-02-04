Super League-Klub löst Leihvertrag mit Stürmer nach halbem Jahr auf

Der FC Lausanne-Sport löst den Vertrag mit Leihstürmer Muhannad Al-Saad nach lediglich einem halben Jahr bereits auf.

Der 22-jährige Saudi stiess aus seiner Heimat vom Neom SC zu den Romands, konnte sich da aber kaum in Szene setzen. Er bestritt lediglich drei Teileinsätze in der Super League und kam einige Male in den Cup-Wettbewerben zum Zug. Nun kehrt Al-Saad wieder in die Heimat zurück.

Grund dafür ist nach Angaben von Lausanne ein Mittelfussbruch, den sich der Angreifer im Dezember zugezogen hatte. «Da seine Ausfallzeit auf etwa drei Monate geschätzt wurde, haben der Neom SC und der FC Lausanne-Sport einvernehmlich beschlossen, seine Leihgabe zu beenden, damit er sich behandeln lassen und seine Karriere in Saudi-Arabien fortsetzen kann», teilt der Super Ligist mit.